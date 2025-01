Ultimouomo.com - Imprendibile Sinner

«Non sono bravo abbastanza». Forse per descrivere la finale vinta da Jannikper il suo secondo Australian Open, il primo da campione in carica, basterebbero le parole di un affranto Alexander Zverev a fine partita. Il tedesco ha lasciato andare le lacrime durante la premiazione, consolato dal numero uno del mondo. Che un tennista ammetta la propria inferiorità in maniera così lampante durante una premiazione è una cosa rarissima, ma con un po’ di cinismo si può dire che ha ragione. Per spiegare il dominio diin finale basta una statistica: l’italiano è il quarto giocatore nell’era Open a vincere una finale senza affrontare palla break. Se allarghiamo il quadro, il suo dominio è più generale: non perde da ventuno partite, quattordici negli Slam di cui ne ha vinti due in fila.C’è già qualcuno che inizia a parlare di un dominio “noioso” di, un po’ come successo in F1 in era Mercedes o con Verstappen.