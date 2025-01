Anteprima24.it - I Giudici Riesame rigettano l’appello del pm per i domiciliari a Laudati

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Con ordinanza notificata oggi, il Tribunale deldi Perugia – che aveva riservato la decisione all’udienza del 17 dicembre 2024, fissando un termine per il deposito della decisione con contestuale motivazione di 45 giorni – ha rigettatoproposto dal pubblico ministero, che aveva chiesto la misura cautelare degli arresti”. Lo rendono noto gli avvocati Andrea R. Castaldo e Maria Elena Castaldo, legali dell’ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, Antonio, coinvolto nell’indagine sugli accessi abusivi alle banche dati della Procura nazionale antimafia.“Inoltre – proseguono i due avvocati – il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per competenza, come peraltro già disposto dal provvedimento del Gip”.