Gamberorosso.it - I 5 migliori rifugi dove mangiare sulle Dolomiti di Corvara scelti dal Gambero Rosso

Leggi su Gamberorosso.it

Incastonata tra ledell'Alta Badia,è una località che ha molto da offrire a chi ama trascorre le vacanze in montagna e allo stesso tempo apprezza i piaceri del buone del bere bene. Tra le viuzze del centro e nelle piccole frazioni attorno, si incontrano tanti indirizzi validi per una sosta golosa, dalle pasticcerie ai ristoranti gourmet. Una vocazione godereccia che caratterizza anche il'interessante proposta gastronomica va gustata insieme ai superbi panorami. Ecco alcuni degli indirizzi più interessanti in quota.I 5dio Col AltL'assolato dehors delo Col Alt ©ReviewIniziamo prendendo la cabinovia che sale comodamente dal paese fino ai 2.000 metri di altitudine di un'assolata altura panoramica, il Col Alt.