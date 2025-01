Lanazione.it - Hockey Sarzana, la strada è tutta in salita. Sconfitta a Lodi e le avversarie rimontano

Amatori3 Amatori Wasken: Grimalt, Najera, Fernandes, Antonioni, Faccin, Giovannetti, Nadini, Bozzetto L., Monticelli G., Porchera. All. Bresciani: Corona, Rubio, Illuzzi, De Rinaldis, Ortiz Facundo, Manrique, Mattugini, Tognacca, Angeletti, Venè. All. Festa Arbitri: Joseph Silecchia e Mauro Giangregorio di Giovinazzo. Marcatori: 1° tempo: 6’14” Najera, 7’25” Fernandez, 18’43“ Bozzetto. 2° tempo: 5’19” Ortiz, 5’33” Najera, 12’44” Ortiz, 8’08” Fernandes, 12’07” Tognacca- Troppo forte ilper l’alle prese con una stagione difficile che fino all’ultima pallina del torneo di serie A1 significherà lotta e sofferenza. La compagine diretta dal tecnico Festa non riesce a dare continuità al proprio cammino ed è quindi constretta a guardare con estrema attenzione i movimenti delle direttaalla salvezza.