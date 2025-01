Isaechia.it - Grande Fratello, Giglio sulla bisessualità di Zeudi: “Deve capire come va la natura, uomo e donna!”. È polemica

Nella notte due concorrenti dele Javier Martinez, sono stati protagonisti di uno scambio di battute che ha fatto il giro del web. Nella Casa più spiata d’Italia, da quando Helena Prestes è tornata ad essere una concorrente ufficiale, si sta formando un nuovo triangolo: Javier – Helena –Di Palma.Quest’ultima non ha mai fatto mistero della sua forte infatuazione nei confronti della modella brasiliana. Complice l’assenza – temporanea – di Helena, però, si è molto avvicinata al pallavolista argentino.I due hanno approcciato anche fisicamente, mostrandosi molto complici. Questo ha mandato totalmente in crisi Helena che, nel frattempo, è con il piede in due staffe: da una parte la liaison con, che ha generato tantissima affezione nel pubblico; dall’altra il suo evidente interesse per Javier, di cui ha avvertito tantissimo la mancanza nei giorni trascorsi fuori dalla Casa.