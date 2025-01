Anticipazionitv.it - Grande Fratello, chiesta la squalifica di Javier e Luca: interviene lo staff di Zeudi

Invocata ladiMartinez eGiglioli daldopo alcune dichiarazioni suDi Palma. Durante una conversazione notturna, i due gieffini hanno espresso commenti ritenuti omofobi dal pubblico, scatenando un’ondata di polemiche. Sui social, è partita una campagna per chiederne laimmediata. Loufficiale della ragazza napoletana è intervenuto con un duro comunicato.: le parole diMartinez eGiglioli suDi PalmaDurante una chiacchierata conMartinez,Giglioli ha commentato la bisessualità diDi Palma. Ha detto: “Tu devi farle capire come va la natura, è questo il bello. Devi farle capire perché Adamo ed Eva erano uomo e donna.” Parole che hanno sollevato immediate critiche sui social da parte dei telespettatori del