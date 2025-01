Zon.it - Giornata della Memoria, consegna delle medaglie d’onore ai familiari di 14 cittadini di Bracigliano rinchiusi nei lager nazisti

Per non dimenticare. Il 27 gennaio ricorre la “”, che quest’anno celebra l’80esimo anniversario del giorno in cui avvenne la liberazione dei deportatinel campo di sterminio di Auschwitz, triste simbolo del folle piano nazi-fascista di voler eliminare la razza ebraica.In Italia, nei principali Paesi Europei e in alcune parti del mondo si celebra questa ricorrenza per mantenere vivo il ricordoShoah, indei tanti milioni di ebrei e didi altre nazionalità che hanno perso la vita nel corsoseconda guerra mondiale in circostanze drammatiche, che ancora oggi porta i segni di profonde cicatrici.Per l’occasione il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, oggi lunedì 27 gennaio 2025 presso la CriptaCattedrale “Santa MariaPace” a Campagna (preceduta da una cerimonia presso il Chiostro del Palazzo Municipale di Campagna) consegnerà le “” conferite dal PresidenteRepubblica a coloro che hanno subito la deportazione, la prigionia e, in molti casi, la morte nei campi di concentramento.