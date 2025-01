Liberoquotidiano.it - "Giorgia Meloni ha paura": Romano Prodi la spara grossa, altro rovinoso autogol a sinistra

Leggi su Liberoquotidiano.it

continua a mettere nel mirino. L'ultimata? "Il premier ha". L'ex leader dell'Ulivo infatti cerca a fatica di serrare i ranghi del centrovedendo fantomatiche rimonte sul centrodestra. "Forti del fatto che il partito ha guadagnato, ora bisogna creare la coalizione", ha affermato, parlando durante la presentazione a Milano del libro scritto con Massimo Giannini 'Il dovere della speranzà (Rizzoli) della segretaria del Pd Elly Schlein. A leiriconosce di aver fatto crescere il partito: "Il risultato c'è ma per il 2025 bisogna arrivare al 50%. E - secondo l'ex presidente del Consiglio - è possibile perché la gente comincia a essere stanca di questo governo. L'industria non decolla, i salari sono tali per cui i nostri ragazzi emigrano sempre di più.