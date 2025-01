Biccy.it - Fabio Fazio rischia di cadere nella botola a Che Tempo Che Fa, il video

Leggi su Biccy.it

nel corso dell’ultima puntata di CheChe Faandata in onda oggi, 26 gennaio, ha davveroto di farsi male precipitandoche in quel momento si stava aprendo al centro dello studio.Un po’ come fosse un concorrente di Caduta Libera,è scivolato con un piede dentro lache si è aperta al centro dello studio di CheChe Fa per permettere al tavolo-acquario di salire. È successo a inizio puntata subito dopo l’esibizione di Claudio Baglioni. Anche un tecnico dello studio è intervenuto prontamente per evitare l’incidente che, per fortuna, non c’è stato. “Mi sono salvato per miracolo“, ha commentato a caldo il conduttore. Un miracolo vero e proprio, dato che la puntata è stata promossa addirittura da Papa Francesco.“Domani ricorre la Giornata della Memoria.