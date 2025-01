Iodonna.it - Ecco chi canterà con chi. C'è anche Topo Gigio

Sono stati annunciati i duetti si Sanremo 2025 per la serata delle Cover. Prevista per venerdì 14 febbraio, la gara è uno dei momenti più attesi del festival e quest’anno è ancora più ricca di grandi ospiti. Da Annalisa, che si esibirà insieme a Giorgia, al miticoche duetterà insieme a Lucio Corsi. Novità di quest’anno: i Big in gara possono scegliere di duettare fra di loroperché in questa edizione la serata della Cover sarà una gara a parte che non andrà a influire sulla classifica finale. Svelatii due premi alla carriera che verranno consegnati quest’anno: Iva Zanicchi (3 volte vincitrice a Sanremo) e Antonello Venditti. Sanremo 2025, di cosa parlano le canzoni dei Big in gara? X Leggi› Sanremo 2025, i prezzi dei biglietti: come conquistarne uno se non ci si è pre-registrati su TicketOne Sanremo 2025, i duetti della serata delle CoverAchille Lauro con Elodie – A mano a mano di Rino Gaetano e Folle città di Loredana Bertè Giorgia con Annalisa – Skyfall di AdeleRkomi con Francesca Michielin – La nuova stella di Broadway di Cesare CremoniniTony Effe e Noemi – Tutto il resto è noia di Franco CalifanoBresh con Cristiano De Andrè – Crêuza de mä di Fabrizio De AndrèBrunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia – L’anno che verrà di Lucio DallaClara con Il Volo – The Sound of Silence di Simon and GarfunkelComaCose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo dei RigheiraEmis Killa con Lazza e Laura Marzadori – 100 messaggi di LazzaFedez con Marco Masini – Bella stronza di MasiniFrancesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco di TricaricoGaia con Toquinho – La voglia, la pazzia di Ornella VanoniIrama con Arisa – Say Something di Christina AguileraLucio Corsi e