Quotidiano.net - Disneyland nel mirino degli internauti cinesi. “Ruba il nostro Capodanno”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 gennaio 2025 –nela causa di un video di auguri del parco divertimenti che augura il buon‘lunare’, mentre si apre la festività che segna l’inizio dell’anno in base al calendario lunare. L’idea, seppur del tutto innocente, non è piaciuta a moltiche hanno protestato parlando di “appropriazione culturale”. Il video, pubblicato sull'account Instagram diil 18 gennaio, mostra le celebrazioni dellunare al Disney California Adventure Park, anche con Topolino e Minnie che salutano indossando l'"hanbok", l'abito tradizionale coreano, davanti a un cartello con scritto "Lunar New Year". Una sovraimpressione mostra la scritta "Lunar New Year" e auguri di buon anno in coreano, vietnamita e cinese. Anche i sottotitoli del video includono "Happy Lunar New Year" in inglese e auguri nelle tre lingue.