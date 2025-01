Metropolitanmagazine.it - Debutta oggi l’Haute Couture di Parigi: previsto un impatto mediatico globale di 200 milioni di euro

uno degli eventi di alta moda più importanti al mondo. Inizia infatti la settimana deldi, l’evento tra i più importanti nel mondo del fashion. Perché, si sa, alta moda chiama: la manifestazione ancora non è iniziata, e già si prevede unda 200di. Un primato che spetta alla Ville Lumière, quello di accogliere le grandi firme da tutto il mondo perché, si sa, se non sfili apuoi dire di aver sfilato davvero?Inaugura la settimana della Hautedi: cosa aspettarciUna settimana, appunto, all’insegna del lusso, che inizia con Schiaparelli e finisce con Germanier. Quest’ultimo è uno dei pochi designer eletti che, come volto nuovo, ha avuto la possibilità di inserirsi in calendario tra i “big”, insieme a Miss Sohee.