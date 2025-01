Secoloditalia.it - Crosetto a Gedda con la Vespucci: “Un simbolo di amicizia tra popoli e un palco della nostra storia e cultura”

Il ministroDifesa, Guido, ha inaugurato il Villaggio Italia a, ultima tappa del tour internazionaleNave, prima del rientro nel Mediterraneo. «L’approdo adi Nave, il veliero più bello di sempre, che sta circumnavigando il Mondo, in un viaggio esaltante e mozzafiato, non è solo ile la bandiera delle eccellenze italiane che solcano mari e oceani, ma sottolinea ed esalta anche un momento importante nei rapporti tra Italia e Arabia Saudita, testimoniato proprio in questi giorni dalla visita, apresidente del Consiglio e di molti ministri».per il tourE ancora. Come riferisce Italpress in un servizio dedicato e dettagliato sull’evento di oggi e su quanto riferito dal ministro, «i nostri due Paesi condividono molti valori, in particolare l’importanza che sempre attribuiamo alla parola data, all’, alla diplomazia e al rispetto del diritto internazionale.