Juventusnews24.com - Continassa Juve: bianconeri al lavoro in vista del Benfica

L'ultima giornata della League Phase di UEFA Champions League attende i bianconeri mercoledì, quando all'Allianz Stadium arriverà il Benfica. La Juve ha lavorato questa mattina alla Continassa, a meno due dalla sfida con i lusitani: dopo la fase di riscaldamento, oggi ci si è concentrati sul possesso palla, per concludere con la partitella finale. Domani la Juve torna ovviamente al lavoro: al mattino è previsto l'allenamento, come di consueto aperto ai media nella sua prima parte.