Ilrestodelcarlino.it - Calvario . Castelfranco, è il 22° rovescio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

V.0 ROLO 3 V.: Nicolosi, Passini, Muratori (71’ Tondelli), Ogunleye, Serri, Ferrari, Gueye (62’ Cannas), Antra (46’ Campani), Kola (66’ Tajeddine), Amore (66’ Mariano), Temzen. A disp.: Gagliardi, Simonetti, Cusano, Leoni. All.: Napolitano ROLO: Grigoli, Zironi, Lo Bello, Bassoli, Ziliani, Errrichiello, Quitadamo, Acquafresca (46’ Bahi), Scarpato (78’ Catellani), Habib (88’ Marchesi), Borghi (70’ Marani). All.: Cacitti Reti: 4’ e 59’ Habib, 41’ Errichiello Neldelarriva il ko numero 22.Al 59’ Errichiello scatta sulla destra e, entrato in area, con un preciso diagonale trafigge Nicolosi. Al 59’ Habib fa tris anticipando in uscita Nicolosi.