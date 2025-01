Liberoquotidiano.it - Bloccano la strada? La clamorosa sentenza a Padova: "Tutti assolti, è legittimo", le toghe aprono un altro fronte

Leggi su Liberoquotidiano.it

i sette manifestanti di Ultima Generazione a processo per il bloccole in via D'Avanzo, a, del 4 ottobre 2023. Per la loro azione, il pm aveva chiesto 10 giorni di carcere e il prolungamento del Daspo a 4 mesi per uno dei sette imputati con l'accusa di manifestazione non autorizzata. Ma la giudice ha ritenuto opportuno assolverei ragazzi coinvolti, tre di, tre di Venezia e uno di Verona, con la formula piena. Durante il processo, fuori dal palazzo di giustizia disi è tenuto un presidio di altri attivisti per far sentire la vicinanza agli imputati. L'azione in via D'Avanzo cominciò poco dopo le 8 del mattino e durò pochi minuti. All'arrivo delle Forze dell'ordine, alle 8.14, i manifestanti erano stati portati a bordo. E alle 8.25, nonostante la resistenza passiva, furono fatti salire sulle volanti e portati in Questura a