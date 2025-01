Ilgiorno.it - Bergamo è al top per qualità della vita secondo l’indagine del Sole 24 Ore

Il24 Ore ha stilato la classifica delche ogni anno si prende la briga di fotografare il benessere dei territori, tenendo conto di un gran numero di fattori che andremo ad analizzare. A vincere questa speciale classifica per il 2024 è stata. Nella top 10 trionfa il Nord-Est mentre le grandi città, al netto di Bologna, che è nona, scendono di diverse posizioni: Milano è dodicesima, Firenze trentaseiesima e Roma al cinquantanovesimo posto. Il Sud rimane fanalino di coda, con Reggio Calabria in maglia nera, ma ci sono segnali positivi. Anche quest’annodel24 Ore prende in esame 90 indicatori, suddivisi nelle sei macrocategorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnanodal 1990 che sono ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza oltre che cultura e tempo libero.