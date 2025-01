Quotidiano.net - Vertice in tenda con Bin Salman. Meloni firma accordi per 10 miliardi

Roma, 26 gennaio 2025 – Dalla cantieristica alla difesa, dai beni culturali alla ricerca tecnologica fino all’Aerospazio: la premier, Giorgia, torna dalla missione in Arabia con un pacchetto di intese che vale più o meno diecidi dollarite sotto una, nel deserto, con il principe della Corona e primo ministro Mohammad bin. “Una svolta”, assicura la presidente del Consiglio. Al di là degligià siglati, ce ne sono altri in arrivo che possono aprire altrettanti business. A gambe incrociate, sui tappeti tradizionali, nel campoto del principe e primo ministro dell'Arabia Saudita Mohammad bin, allestito in una zona desertica di Al'-Ula, 26 gennaio 2025: così si è svolto il bilaterale tra premier Giorgiae bin, inizialmente allargato alle delegazioni.