Ilgiorno.it - Una trentina di auto vandalizzate in viale Italia a Lodi: finestrini e specchietti in frantumi

, 26 gennaio 2025 – Vandalismi sulle, indagini serrate della Questura con il cerchio che si stringe. I danni sono stati segnalati in, nel quartiere San Bernardo dove, per molti residenti, c'è appunto stato un amaro e dispendioso risveglio. Nelle ore notturne sono finite nel mirino unadiregolarmente parcheggiate lungo la strada. In particolare, saltando senza regola alcuni veicoli e accanendosi con altri, gli sconosciuti hanno frantumato, provocando ingenti danni. Da capire cosa abbiano utilizzato, chi sia stato e se c'è stato un motivo scatenante del reato. Già subito dopo la scoperta dei vandalismi, alcunimobilisti sono infatti andati direttamente a denunciare i fatti in Questura. Gli inquirenti hanno quindi cominciato a individuare alcuni potenziali soggetti, che potrebbero avere a che fare con la vicenda e continuano ad indagare per accertare le loro eventuali responsabilità.