Lanazione.it - Treni, Giani scrive la road map. Primo incontro con Proietti: "Fisseremo una data a breve per una soluzione condivisa"

Leggi su Lanazione.it

Presidente, Arezzo rischia di perdere il treno dello sviluppo proprio all’ultimo miglio: in testa il nodo Due Mari. Che succede? "Per noi Arezzo è assolutamente prioritaria. Mi sembra molto positiva l’apertura della presidente dell’Umbria Stefaniaa discutere e valutare insieme lamigliore per la stazione dell’alta velocità Medioetruria". Qual è la tabella di marcia? "Ci siamo visti in occasione della Conferenza dei presidenti di Regione e ci siamo già scambiati le prime opinioni. Ci sentiamo telefonicamente domani per fissare unnell’arco dei prossimi quindici giorni per arrivare al tavolo con il ministro fornendo un’indicazione che sia funzionale alla Toscana e all’Umbria. In questo modo possiamo superare le posizioni di campanile che non hanno portato a nulla; le stesse che la presidente umbra Tesei e l’assessore Melasecche avevano assunto con il ministro Salvini nell’indicare la localizzazione a Creti".