Lanazione.it - Tragico incidente sulla A15, lo strazio della compagna di Delfino. L’ultimo saluto lunedì a Castagnola

Massa, 26 gennaio 2025 – Un commovente ricordo di Valentinoinvade il web. LaCarlotta Vilardi lo ricorda con grande amore, un sentimento che la tiene ancora legata al suo compagno di 44 anni morto dopo esser stato balzato fuori dal suo furgone, quella tremenda mattina di venerì alle 7,A15, in direzione Santo Stefano. L’uomo ha perso la vita dopo esser stato scaraventato fuori dal mezzo. Inutili i soccorsi, anche con l’ausilio del 118. Per l’operaio di una ditta di Sarzana che installa cartelloni per i cantieri dell’autostrada non c’è stato niente da fare. “Quando ti manca una persona e hai la certezza che non potrai più vederla, allora guardi il cielo, perché l’immensità del dolore che ti porti addosso può capirlo solo chi possiede quell’immensità” scrive su Facebook.