Tour Down Under 2025, vince Narvaez

Roma, 26 gennaio- Il, la prima gara dell'anno, va in archivio con la vittoria di Jhonatan, che apre così al meglio la sua nuova avventura all'UAE Team Emirates-XRG. Le dichiarazioni diL'ecuadoriano ha anche messo in carniere una tappa, quella di ieri di Wilunga Hill che gli ha permesso di plasmare il vantaggio (9" su Javier Romo) gestito oggi ad Adelaide, dove ha trionfato per la terza volta Sam Welsford. "Oggi non è stata una giornata facile in questo criterium con molte curve, ma alla fine abbiamo vinto e credo che questa sia stata la corsa più importante della mia carriera, nonché una delle principali del calendario Worlde la prima in ordine cronologico: fare bene qui per me è stato molto importante".non nasconde la sua soddisfazione ma, allo stesso tempo, guarda già avanti su quello che sarà il prosieguo di una stagione appena alle primissime battute.