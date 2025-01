Sport.quotidiano.net - Sinner tre volte Slam, Jannik re agli Australian Open: Zverev dominato

Melbourne, 26 gennaio 2024 – Chi l'avrebbe mai detto di ritrovarci qui. Anzi no, la frase ha una data di scadenza che segna 2024. Perché in fondo sapevamo tutti che in questo 2025si sarebbe presentato pronto all’appuntamento. Ed eccolo qui, il terzo Major in carriera, il secondo, dopo aver battuto 6-3, 7-6, 6-3 in finale il numero 2 al mondo Alexanderin una finale che è sembrata un assolo. Per entrambi la finalenon è un continente inesplorato,vi ha trovato duenel 2024 la consacrazione, Sascha si è fermato, invece, in altrettante occasioni a un passo dalla coppa. L’azzurro e il tedesco hanno lavorato entrambi sul servizio, aggiustando e abbassando il lancio di palla per trovare maggiore velocità. E dire che il 27enne di Amburgo nel 2024 già ha tenuto la propria battuta l’84 per cento dellementre le percentuali dell’altoatesino sfondano il muro dei 90.