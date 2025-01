Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv, 20 km tl mass start Engadina 2025: orari, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Ultimo giro di Coppa del Mondo di sci di2024-all’, dove saranno di scena quest’le due gare da 20 km con partenza dia a tecnica libera che daranno fine al passaggio in Svizzera di questa fase del calendario iridato.A differenza di ieri, l’Italia in campo femminile schiera Martina Di Centa e Maria Gismondi, che avevamo già visto in occasione della staffetta mista disputatasi lo scorso venerdì. Sono in sei invece i presenti tra gli uomini, con Federico Pellegrino che prova a guadagnare altri punti in Coppa del Mondo, specialmente dopo quanto accaduto ieri con il podio che non è più stato tale nella sprint.Le 20 kmtl di Coppa del Mondo all’non saranno trasmesse in diretta tv su alcun canale. La direttasarà assicurata da RaiPlay Sport 1 e Discovery+.