Pagelle Lecce-Inter 0-4 | Frattesi ritrovato Lautato supera Icardi

L’strapazza ilcon il risultato di 4-0 e sale a 50 punti, tre in meno (con una partita da recuperare) del Napoli capolista. Partita senza storia quella della ventiduesima giornata di Serie A al ‘Via del Mare’. L’si presentava in Salento con cinque vittorie nelle ultime cinque contro il, con almeno due gol segnati in ogni incrocio e con quattro clean sheet. Stavolta i gol sono quattro e a segnarli sono calciatori che avevano bisogno di una svolta sul piano del morale:apre le marcature, si guadagna un rigore e scaccia le voci di mercato; Lautaro trova il terzo gol consecutivo in campionato per la prima volta in stagione, mentre Taremi si sblocca in Serie A. In gol anche Dumfries, che si conferma esterno goleador con l’ottavo sigillo in stagione. Un successo prezioso anche per Simone Inzaghi che diventa l’allenatore più veloce a raggiungere le 200 vittorie nella storia della Serie A (332 gare).