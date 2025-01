Ilfattoquotidiano.it - Ora o mai più, Rettore bacchetta Valerio Scanu: “Fatti un bel bagno di umiltà”. La replica: “Oltre all’Amplifon, ti tocca anche una visita oculistica”

“Ora o mai più” è sicuramente il programma dedicato alle glorie del passato della musica italiana, madelle storia più recente, in cerca di riscatto, ma è soprattutto il banco degli scontri, delle opinioni senza peli sulla lingua tra giudici e concorrenti. E per questo ultimo punto una certa soddisfazione la danno.Durante la puntata di ieri sera è andata in onda una clip in cuiaffermava: “In gara siamo noi concorrenti, ma c’è molta più competizione tra i giudici. Sento di stare sul ca**o a tutti”.ha ascoltato attentamente la clip e poi si è rivolta al cantante: “Devi farti un beldi”.non ha preso benissimo il consiglio e ha sottolineato: “Questo luogo comune potevi risparmiartelo, sei una delle persone che, prima di adesso mi stava più simpatica qui dentro.