Napoli 7 vittorie di fila ed ennesima prova di forza | il segreto dei secondi tempi

, 26 gennaio 2025 - E sono 7: la collana delsi arricchisce di un'altra perla, la più ambita per la piazza e probabilmente anche per Antonio Conte, che contro il suo passato da calciatore prima e allenatore poi in carriera finora ha raccolto più amarezze che gioie. Invece il Maradona, anche nella sua precedente denominazione di San Paolo, per la Juventus resta un tabù che dura dal 2019 e che stavolta si riveste di altri significati che vanno ben oltre la 'semplice' rivalità. Dalla prima sconfitta in campionato all'addio definitivo alle già residue chance di accorciare sulla capolista, ruolo che invece ormai appartiene alla stessa squadra ormai da diverso tempo, per una leadership che comincia ad assumere i tratti della sentenza. Il bilancino di Conte Tra scaramanzia e matematica, con l'Inter che in caso di vittoria a Lecce e nel recupero in casa della Fiorentina sarebbe a sua volta prima a 44 punti, il discorso può sembrare prematuro, ma tanti indizi cominciano a fare più di una