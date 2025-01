Oasport.it - LIVE Marcialonga 2025 in DIRETTA: Norvegia grande favorita, c’è Petter Northug

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella cinquantaduesima edizione delladi Fiemme e Fassa, la storica 70 chilometri a tecnica classica con partenza da Moena ed arrivo a Cavalese, valida per il Circuito Ski Classics.Calendario delle gare su lunga distanza che giunge al suo evento clou, la gara più riconosciuta nel panorama delle Granfondo giunge alla 52^ edizione e lo fa instile: con oltre 8000 concorrenti pronti a dire ‘io c’ero’. Sono 40 invece le Nazioni rappresentate, in una gara che è senz’altro folklore, ma c’è un lato sportivo che non deve passare in secondo piano.Con ogni probabilità la gara si deciderà lungo la durissima salita al 9% di pendenza media, con picchi al 20% ad anticipare il traguardo finale di Cavalese.