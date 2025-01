Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 3-2, Finale Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA: l’ottava meraviglia della Lube! I marchigiani trionfano al tie break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.44: Per oggi è tutto, appuntamento alle prossime sfide di. Grazie per averci seguito e buona serata!17.43: Per19 punti per Bottolo, 17 per Loeppky, 16 per Nikolov (negli ultimi 3 set). In casa30 punti di Keita, 13 di Mozic e 5 di Sani entrato dal terzo set in poi17.41: Lasi è ritrovata nel tie, con difesa, muro e attacco e ha disinnescato la bomba Keita. Benissimo Bottolo nel quinto set e anche Nikolov che ha sostituito Lagumdzija nel ruolo di opposto in quello che potrebbe essere lo sviluppo naturalecarriera del bulgaro a17.40: Meglio lanella prima parte di gara, controppo tesa e fallosa per poter essere competitiva, poi benissimo la squadra veneta dal terzo set in avanti con un assetto diverso, con Sani finto opposto e Keita ad attaccare da seconda linea17.