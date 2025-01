Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 1-0, Finale Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA: volata vincente della Lube, 26-24

Leggi su Oasport.it

11-8 Out Keita. In difficoltà lo schiacciatore di10-8 Murooooooooooooooooooo Chinenyezeeeeeeeeeeeeeeeeeee9-8 Murooooooooooooooooooooo Lagumdzijaaaaaaaaaaaaaaaaa8-8 Muroooooooooooooo Lagumdzijaaaaaaaaaaaaaaa7-8 Errore al servizio6-8 Out la diagonale di Lagumdija da zona 2-7 Errore al servizio6-6 Out la pipe di Mozic5-6 Primo tempo Gargiulo4-6 La parallela di Jenssen da zona 44-5 Diagonale di Bottolo da zona 43-5 Errore al servizio3-4 La pipe di Bottolo2-4Jenssen da seconda linea2-3 Errore al servizio1-3 Errore al servizio1-2 Pallonetto di Loeppky da zona 40-2 Errore di ChinenyezePrimo set spettacolare, incertissimo, divertente.non ha saputo fare tesoro del buon vantaggio accumulato prima, ha anche sprecato un set ball con l'attacco difeso di Mozic e poiha ribaltato la situazione: 1-0 per i marchigiani26-24 Murooooooooooooooooooooooo Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeeeeee25-24 Mano out Bottolo da zona 424-24 Mano out Lagumdzija da seconda linea! Che azione!!!23-24 Mozicda zona 4 sulle mani del muro23-23 Errore al servizio22-23 Pipe di Keita22-22 Mano out Keita da zona 422-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gargiulooooooooooooooo21-21Loeppky da zona 420-21 Pallonettodi Nikolov da zona 219-21 Primo tempo Gargiulo18-21 CJenssen da zona 218-20 Diagonale di Nikolov da zona 417-20 Out Lagumdzija da zona 417-19 Diagonale di Keita da zona 417-18 Primo tempo Gargiulo16-18 Errore al servizio15-18 Muroooooooooooooooooo Jenseeeeeeeeeeeeeeeen15-17 Diagonale di Mozic da zona 215-16 Errore al servizio14-16 Errore al servizio14-15 Mano out Loeppky da zona 413-15 Out Lagumdzija da seconda linea13-14 Fallo di Lagumdzija da seconda linea13-13 Primo tempo Zingel13-12 Errore al servizio12-12 Primo tempo Zingel12-11 La pipe di Bottolo11-11 Mano out Keita da zona 411-9 Primo tempo Gargiulo10-9 Out la parallela di Bottolo da zona 210-8 Errore al servizio10-7 Diagonale di Bottolo da zona 4 al secondo tentativo dopo il muro di9-7 Murooooooooooooooo Lagumdzijaaaaaaaaaaaaaaaa8-7 Mano out Gargiulo in primo tempo7-7 Muroooooooooooooooooo Cortesiaaaaaaaaaaaaaaaaa7-6 In precarie condizioni di equilibrio mano out Keita da zona 47-5 La pipe di Keita7-4 Mano out Lagumdzija da seconda linea6-4 In rete l'attacco di Bottolo da zona 4 con palla staccata da rete6-3 Mano out Keita in pipe6-2 La pipe di Bottolo5-2 Errore al servizio5-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Lagumdzijaaaaaaaaaaaaaaaa4-1 Murooooooooooooooooo Chinenyezeeeeeeeeeeeeee3-1 Parallela di Loeppky da zona 42-1 Errore al servizio2-0 Murooooooooooooooooo Chinenyezeeeeeeeeeeeeeeee1-0 La pipe di Bottolo15.