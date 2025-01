Iltempo.it - L'intervista a Tremonti: “Il mondo cambia e l'Italia ora ha più opportunità”. La stoccata a Draghi

Leggi su Iltempo.it

«Il famoso scatto sul treno, dove compaiono, Macron, Scholz e, ricorda la scena del film Cassandra Crossing con un'che comunque non conta niente. In unche non è più globalista e non globale, abbiamo, invece, molte più chance». A dirlo Giulio, presidente della Commissione Esteri della Camera e autore di “Guerra o Pace”, in uscita con Solferino.La vittoria di Trump determina una svolta a livello internazionale? «Viviamo e vediamo un salto d'epoca, come è stato nel Cinquecento. Shakespeare faceva dire ad Amleto “il tempo è scardinato”. Nel Cinquecento ci sono stati quattro eventi rivoluzionari: la scoperta dell'America; l'invenzione della stampa; la prima grande crisi finanziaria globale e infine l'invasione musulmana da Est. In quel periodo fu scritto un libro intitolato “mundus furiosus”, titolo attuale e in effetti l'ho utilizzato nel 2016, già vedendo la rottura del tempo globalista».