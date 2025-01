Sport.quotidiano.net - L’Inter cala il poker a Lecce e tiene il passo del Napoli

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 26 gennaio 2025 – Risposta doveva essere e risposta è stata.manda un segnale ale vince di autorità e forza ando undi grande qualità. Trascinati da un Lautaro versione extralusso, non solo il gol ma anche pregevoli giocate, i nerazzurri surclassano i giallorossi con due gol nel primo tempo, Frattesi e Martinez, poi arrotondati nella ripresa da Dumfries, smarcato da un grande colpo di tacco del capitano, e Taremi, alla prima marcatura in Serie A su rigore. Nessun particolare problema perche ha imposto il suo gioco e la sua qualità, non lasciando scampo a una squadra evidentemente preda di una crisi difensiva considerando anche la goleada subita a Cagliari: Giampaolo dovrà ragionarci sopra. Inzaghi si mandunque in scia a Conte, che ha il vantaggio di avere una partita a settimana mentre i nerazzurri mercoledì giocheranno in coppa con il Monaco (basterà un punto per gli ottavi di finale diretti).