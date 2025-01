Inter-news.it - Lecce-Inter, Inzaghi porta novità. La probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

L’giocherà contro ilalle ore 18 al Via del Mare. Simoneha in mente qualcherispetto alle ultime gare, di seguito la.CAMBI – Simoneha in mente diverseper la partita delle ore 18. La prima su tutti è Davide Frattesi, che tornerà a giocare titolare dopo ben tre mesi dall’ultima volta. Era il 30 ottobre 2024 e i nerazzurri vincevano 3-0 ad Empoli proprio grazie ad una doppietta del centrocampista. Frattesi aveva chiesto la cessione, oggi insi ritroverà invece dal primo minuto in campo con i suoi compagni per provare a riavvicinare il Napoli. Con il romano ci saranno Henrikh Mkhitaryan e un’altra: Piotr Zielinski. Il polacco prenderà il posto di Kristjan Asllani, che ha fatto tre partite consecutive da titolare nell’ultima settimana e ha bisogno di riposo.