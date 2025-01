Ilnapolista.it - La Stampa sembra parli di Allegri, invece è Thiago Motta: “McKennie esterno basso non può funzionare sempre”

Anche Lacommenta la sconfitta della Juventus di. Quella scritta da Guglielmo Buccheri non è una critica feroce, spietata. Ma tra le righedi leggere le stesse critiche che un tempo venivano fatte a Massimiliano, quando schierava dei giocatori “fuori” dal loro ruolo naturale. Così sta facendoda un po’ di tempo a questa parte. Conad esempio, colpevole sull’1-1 di Anguissa.Leggi anche: Tuttosport non ce la fa più: “Viene da chiedersi seha capito fino in fondo dove si trovi”parla di fatiche Champions, c’entrano ma c’entrano anche le sue scelteSu Lasi legge:La nuova Juve ha un senso se si mostra come un’orchestra dove ogni interprete porta a termine la propria missione: altrimenti sono guai. Ma per compiere fino in fondo ciò per cui si va in campo servono conoscenze e conoscenze approfondite: se qualcosa si inceppa, non c’è paracadute.