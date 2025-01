Quotidiano.net - La seconda vita dell’Esprit Noveau

L'Esprit Nouveau nel quartiere fieristico, una delle impronte architettoniche più originali della nostra città. Lo conoscete? Si trova nel prato davanti all'ex Gam e all'ingresso della fiera, in piazza Costituzione ed è il rifacimento del padiglione che l'architetto Le Corbusier progettò ed edificò per l'esposizione internazionale di Parigi del 2025, per mostrare la sua idea di abitazione innovativa e moderna nella città che cambiava e che a fine manifestazione venne demolito. Per poi rispuntare nel 1977 a Bologna, dove lo potete vedere ora. Questo prototipo di palazzina con parte cubica e parte rotonda detta diorama, è stata a lungo abbandonata, per poi essere restaurata nel 2017 e poi usata per mostre, come quelle in concomitanza di Arte Fiera. In particolare dal 7 al 9 febbraio, date cruciali della kermesse fieristica, sarà la casa della performance con l'installazione di Adelaide Cioni per Fondazione Furla.