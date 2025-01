Juventusnews24.com - Kelly Juve: bianconeri pronti a chiudere, ma solo ad una condizione. Cosa filtra sul difensore del Newcastle

di RedazionentusNews24: si chiudead una. La posizione del club bianconero suldel. UltimissimeNiccolò Ceccarini, su TMW, ha fornito importanti aggiornamenti di calciomercato. Le ultime sul mercato deied in particolare sul nome di– «Danilo domani rescinderà è andrà al Flamengo. Resta però viva la possibilità di aggiungere un altroalla rosa attuale. Lantus anche in questo caso punta ad un prestito. La pistaè sempre da monitorare ma dalper ora non c’è stata apertura a questa formula. Arthur intanto lascerà lantus. Il Real Betis è da tempo sulle sue tracce, ma occhio anche all’Everton».Leggi suntusnews24.com