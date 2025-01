Ilrestodelcarlino.it - Incidente lungo la Faleriense. Tre auto coinvolte e due feriti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Brutto, ieri mattina, poco prima delle 8,la, tra le frazioni Luce e Cretarola, in località Maestrale quando, per motivi che sono al vaglio della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi del caso, tresi sono scontrate violentemente. Tre le personenel sinistro. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori, l’medica e l’ambulanza della croce Azzurra. Uno dei tre, le cui condizioni hanno fatto optare i sanitari per il ricorso all’eliambulanza, è stato caricato e trasferito all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Un secondo ferito, invece, è stato caricato in ambulanza e trasferito al Pronto Soccorso del ‘Murri’ in codice giallo. Praticamente illesa, a parte lo spavento, la donna. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati.