Impossibile guidare a destra

"Io faccio motocross con il mio scooter quando percorro il viale – racconta Giampaolo Pulelli, residente in zona Ronco –. Ci sono delle dune che fanno paura. Devo percorrere la carreggiata stando molto verso il centro, molto di più di una qualsiasi altra via. Quando poi l’auto che si trova davanti deve svoltare a sinistra si ha sempre paura a passarla a, proprio perché ci sono le radici che hanno sollevato l’asfalto. In alcuni casi si aspetta dietro all’auto finché non svolta, fermando così tutto il traffico dietro. Credo che bisognerebbe fare qualcosa per cercare di mettere la pavimentazione stradale".