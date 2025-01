Ilrestodelcarlino.it - I soccorritori della Croce Verde a lezione del codice della strada

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le disposizioni normative previste nel nuovosono state al centro dell’incontro formativo e informativo che si è tenuto nella sede, con i vertici dell’Accademia di Polizia Locale, il presidente Benedetto Crescenzi e Spartaco Galieni (rispettivamente ex comandante e attuale vicecomandantePolizia Locale). Destinatari dell’iniziativa, i volontari ePubblica Assistenza che hanno potuto approfittarecompetenza echiarezza espositiva dei due relatori e trovare risposte a dubbi e curiosità relativi al comportamento più corretto da tenere quando si è in, per di più, con un mezzo di soccorso, alla luce delle modifiche apportate al. Oltre alla enunciazione delle nuove regole, si è innescata anche una proficua discussione ai finisicurezzale che è stata particolarmente utile per autisti e