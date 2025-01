Oasport.it - Hockey ghiaccio: Cortina si prende gara-1 alle Finali scudetto. Ritten battuto 5-4 all’extra time

siuna bellissima-1. La squadra veneta ha infatti vinto il primo confronto valido per la Finaledella Serie A 2024-2025 disu, regolandoper 5-4 soltanto ai supplementari, dopo che il tempo regolamentare era terminato sul 4-4. Match equilibratissimo quello delle due compagini, contrassegnato da ripetuti capovolgimenti di fronte. I Buam sbloccano il tabellino dopo appena 23 secondi con Cuglietta, ma la SCG ripristina gli equilibri al 17:47 con Pompanin. Il copione si ripete nel secondo periodo, quando Insam al 6:27 ritrova il vantaggio in power-play, salvo poi essere raggiunto da Saha al 15:56.prova quindi lo strappo, mettendo a referto il 3-2 al 16:37 con Lacedelli, ma dopo appena un minuto Hjorth riporta tutto in parità per l’ennesima volta.