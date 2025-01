Dilei.it - Grande Fratello, paura per la caduta di Eva Grimaldi: “Con un bicchiere di vetro in mano”

Preoccupazione per Eva, che nel corso della serata del 25 gennaio ènella Casa del. Una brutta disavventura che, per fortuna, non ha avuto ripercussioni: i concorrenti erano a tavola in quel momento, quando l’attrice è inciampata con undiin. Cos’è successo e come sta.Ladi EvaalL’evento spiacevole è successo nel corso della serata del 25 gennaio: come di consueto, gli inquilini della Casa delstavano cenando seduti al tavolo, quando Evacon undiin. Nel video condiviso sui social vediamo Pamela Petrarolo preoccuparsi enormemente per quanto accaduto. “Oddio Eva, non puoi capire, è volata con ildiin“.Immediata la reazione di Chiara Cainelli, che si è portata le mani al volto, forse temendo il peggio.