Festival di Sanremo Elodie svela chi vincerà secondo lei

Come ha fatto anche Tony Effe, oggisui profili social di Fantaha rivelato chileiildi2025. Proprio come Tony, anche la cantante di Bagno a Mezzanotte ha previsto la vittoria di Olly e ha detto che duetterebbe con Rkomi (alperò lo farà con Achille Lauro).“Chiil prossimo? Cavolo questa è davvero difficile, però ne ho uno in mente. Eccolo, è un uomo, un ragazzo, per me vince Olly. Invece la vera sorpresa di questosarà Joan Thiele. In trend Tik Tok ci andrà Tony Effe. Invece come stylist vorrei Marcella Bella.Chi inviterei a cena? Joan Thiele, Gaia, Giorgia e Massimo Ranieri con Lucio Corsi, una cena di gruppo. Un after party lo farei con i Modà e anche Noemi, la serata chill me la farei con Francesca Michielin.