Liberoquotidiano.it - "Fa schifo stare qui. Lui è troppo forte": polverizzato da Sinner, lo strazio di Zverev

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vince, anzi stra-vince: Janniksi conferma campione agli Australian Open. Una finale senza storia, dominata: liquida Alexanderin tre set. Semplicemente leggendario: piùdi tutto e tutti, di tutte le polemiche e di tutte le tensioni, in primis il caso Clostebol. Un'estasi azzurra, quella che ci regala il ragazzo di San Candido, il numero 1 al mondo. Talmenteche nelle interviste post-partita,non può fare altro che ammettere: "Faqui e non poter toccare il trofeo.. oggi speravo di essere più competitivo e di avere una possibilità ma sei il numero uno al mondo e di molto, sei", ha ammesso il tedesco. Poco prima, mentre era in lacrime,ha interrotto i festeggiamenti per consolare il rivale: un gesto meraviglioso che ha fatto il giro del mondo.