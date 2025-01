Tvplay.it - Addio Juve, decisione presa: siamo ai saluti

Dopo il ko subito ieri sera al Maradona contro il Napoli di Conte, in casantus bisogna registrare un.Dopo la prestazione deludente in Champions League contro il Club Brugge, lantus ha subito anche la prima sconfitta in campionato. Ieri sera, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha perso il big match dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli.ai(LaPresse) tvplay.itI bianconeri erano anche passato in vantaggio nel primo tempo con il nuovo arrivato Kolo Muani, ma poi gli uomini di Antonio Conte ha ribaltato il risultato nella seconda frazione di gara. Nel secondo tempo, di fatto, il Napoli ha dominato lantus ed ha portato a casa i tre punti con il gol di Anguissa ed il rigore di Lukaku.La ‘Vecchia Signora’, però, non ha tempo di leccarsi le ferite, vista la prossima sfida decisiva in Champions League contro il Benfica.