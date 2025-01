Cityrumors.it - 5 anni fa la tragedia di Kobe Bryant: cosa è la Mamba Mentality, l’eredità più grande che ci ha lasciato

Leggi su Cityrumors.it

Sono passati già cinquedall’incidente in cui perse la vitainsieme alla figlia Gianna e altre sette persone, quando l’elicottero su cui erano a bordo precipitò schiantandosi in CaliforniaUn tristeversario quello che il mondo dello sport ha celebrato nella giornata odierna. Cinquefa, il 26 gennaio 2020, l’elicottero con a bordo, la figlia Gianna ed altri passeggeri si schiantava, spezzando la vita di uno dei più grandi atleti mai esistiti. Unaterribile che ha privato tra l’altro il mondo dello sport di uno dei personaggi più carismatici e in grado di influenzare migliaia di persone con le sue gesta.5fa ladiè lapiùche ci ha- Cityrumors.itera una vera e propria icona positiva per il mondo dello sport e non solo.