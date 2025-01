Ilrestodelcarlino.it - Una messa in memoria di don Tamburini e don Nuvoli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La parrocchia di Portico ricorderà domani, con unaalle 11 nella chiesa della Madonna del Sangue, due figure di sacerdoti locali: don Antonionel 60° della morte e don Ulderigonel centenario della nascita e nel 30° della morte. Don(1877-1965), dopo l’ordinazione sacerdotale a Cesena nel 1902, fu cappellano di Portico col pievano don Ottavio Cattani, originario di Dovadola, trasferendosi poi a Firenze, nell’Istituto del Sacro Cuore dei Padri Bigi come insegnante di lettere classiche. Nel 1921 fu richiamato in diocesi di Modigliana dal vescovo Ruggero Bovelli e nominato parroco di Santa Maria in Montalto e Sant’Agata di Premilcuore. Qui esercitò il ministero per 25 anni, amico e confidente del gesuita padre Pietro Leoni di Sant’Eufemia, distinguendosi soprattutto per l’accoglienza della sua famiglia aperta a persone in difficoltà: Iolanda, una bambina orfana, Angiolo (orfano) e Paolo e Santina bambini sfollati per guerra dalla Sicilia.