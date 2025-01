Pronosticipremium.com - Udinese-Roma, probabili formazioni: Soulé insidia Dybala

La giornata di oggi 25 gennaio è di vigilia per la. I giallorossi si sono infatti lasciati alle spalle la sconfitta per 1-0 con l’AZ in Europa League e desiderano ripartire, questa volta in campionato. L’obiettivo è quello di continuare a mettere in cascina punti pesanti, per risalire la china di una classifica che ora inizia ad essere più interessante. I capitolini stanno limando gli ultimi dettagli in vista del match con l’, in programma domani alle 15:00 al Bluenergy Stadium. Una gara estremamente delicata, contro un cliente che in casa sua è ostico.Claudio Ranieri è consapevole che la squadra debba ritrovare la retta via e che sia fondamentale sfatare il tabù trasferta. Già, perché l’ultimo successo lontano dall’Olimpico risale allo scorso aprile, proprio con i friulani.