Lanazione.it - Siena è il regno di collezionisti: "La città capitale del vintage. Un settore in continua crescita"

Ora più di sempre ladeve cercare nuove vocazioni, nuove attrattive culturali e turistiche, magari mettendo assieme proprio queste esigenze, senza rinunciare alla propria identità, anzi, adoperandola al meglio. Un po’ come altri esempi toscani, Lucca in primis, che è stata capace di inventarsi importanti appuntamenti, oggi a livello internazionale, che richiamano pubblico e muovono l’economia. Possiamo affermare di un vero e proprio boom del. Da dove nasce? Le radici sono in gran parte dovute al fatto di aver mantenuto una proprio identità. Ben poche altrein Italia riescono a farlo, questo grazie anche alle Contrade, che si traduce in una quasi unanime raccolta di oggetti e pubblicazioni, una sorta di benefico "spirito di parte". Probabilmente la nostra è, in proporzione agli abitanti, lapiù ricca di, magari in parte inconsapevoli.