Sport.quotidiano.net - Serie c E DIVISIONE REGIONALE 1. Landini cerca il riscatto a Torino. Golfo dei Poeti sconfitto a Rapallo

Leggi su Sport.quotidiano.net

LERICIDa una torinese all’altra, sperando in un esito ben diverso. Dopo la batosta casalinga contro la 5 Pari, la Ginofa visita oggi alle 18 al Cusviceapolista nel Girone A della Conference Nord Ovest. Le altre partite in programma: Amici San Mauro Torinese-Bra, Piossasco-Cus Genova, 5 Pari-Pallacanestro Vado, Don Bosco Livorno- Livorno, Granda College Cuneo-Campus Piemonte e My Basket Genova-Amatori Savigliano. InC femminile lafa visita alla Ponente ad Alassio domani alle 18.30. Ardita Juve Genova-Sestri Levante e Lavagna-Pegli le altre gare, mentre la Cestistica Spezzina (in campo con la Under 19) giocherà in posticipo in casa contro Savona lunedì alle 19. In1 maschile ladeiha perso 85-80 il posticipo con la Next Step a