Serie C Ascoli passo indietro a Lucca | esonerato Di Carlo

Nell’anticipo della giornata dedicata alla Memoria, i bianconeri escono a mani vuote dal “Porta Elisa”. Periodo no che ha portato 1 solo punto nelle ultime 3 giornateVALLESINA; 24 gennaio 2025 – L’era impegnato nell’anticipo della 24ma giornata, al “Porta Elisa” di.La sconfitta ha indotto la società ad esonerare mister Di.Giornata di campionato dedicata alla Memoria, grazie alla lodevole iniziativa di AIAC eC per ricordare la Shoah, celebrando il giorno della Memoria in occasione delle partite valide per il 24mo turno. In particolare, tutti i tecnici della LegaPro e i rispettivi vice, prima del fischio d’inizio delle gare, riceveranno una copia del libro di Primo Levi “Se questo è un uomo”. Al tempo stesso, sui led di bordocampo apparirà la celebre frase dello scrittore: «Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario».